«Миронівський хлібопродукт» за рік скоротив прибуток на 48%

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) в 2013 році отримав 162 млн дол. чистого прибутку, що на 48% менше, ніж у 2012 році, йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з документом, виручка холдингу минулого року зросла на 6% - до 1,496 млрд дол. Його валовий прибуток зменшився на 23% - до 324 млн дол., а операційний скоротився на 29% - до 272 млн дол. EBITDA (показник, що дорівнює обсягу прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) МХП за підсумками 2013 року склала 391 млн дол. проти 468 млн дол. у 2012 році, а маржа EBITDA зменшився до 26% з 33%.

Зниження чистого прибутку в 2013 році у компанії пояснили аналогічними тенденціями по EBITDA, пов'язаними з низькими цінами на зернові урожаю 2013 року, а також зростанням амортизації і фінансових витрат. Водночас, зростання виручки забезпечене збільшенням виробництва холдингом курятини.

Що стосується фінансових результатів МХП у жовтні-грудні 2013 року, то чистий прибуток компанії за цей період скоротився на 60% порівняно з четвертим кварталом 2012 року - до 12 млн дол. Виручка холдингу в четвертому кварталі минулого року склала 418 млн дол., що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Валовий прибуток компанії в жовтні-грудні 2013 року зріс на 7% - до 55 млн дол., а операційний - скоротився на 36%, до 35 млн дол. EBITDA холдингу за вказаний період знизилася на 16% - до 74 млн дол., а маржа EBITDA зменшилася до 18% з 24% в жовтні-грудні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% у порівнянні з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. EBITDA виросла на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBITDA залишилася на рівні 2011 року - 33%.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.