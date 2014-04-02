Крим залишився цього року без черешні через заморозки

Кримські садівники підраховують збитки від заморозків, які на півострові спостерігалися в ніч з суботи на неділю, а також у ніч на понеділок.

За словами виробників, температура вночі місцями опустилася до -4-7°С. Втрати від такого нетривалого похолодання вже істотні.

За інформацією «АПК-Інформ: овочі і фрукти», найменше з кісточкових від заморозків постраждали сливи і абрикоси. Зниження виробництва персиків складе не менше 10-12%, тоді як для черешні такі морози стали згубними. За підрахунками кримських садівників, збиток від нічних заморозків по цій культурі становить не менше 65%. При цьому деякі господарства повідомляють про 100% втрати врожаю кісточкових.

Ті ж садівники, яким з допомогою обкурювання вдалося врятувати хоч частину врожаю, з жахом чекають чергової хвилі заморозків, яка, за прогнозами синоптиків, настане в Україні вже в четвер.

Як повідомляє Гідрометеоцентр, 3 і 4 квітня на більшій території України очікується різке зниження температури, а також інтенсивні дощі зі снігом.