Карантин через чуму свиней в Луганській області знімуть до 8 квітня

Карантин, встановлений в Луганській області у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС), уже був знятий з трьох районів, а до 8 квітня буде знятий і з міста Луганськ, повідомила в коментарі УНІАН прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

«На сьогоднішній день карантин знято з трьох неблагополучних пунктів - у Станично-Луганському, Біловодському та Краснодонському районах Луганської області. 7-8 квітня буде знято карантин з міста Луганськ», - повідомило відомство.

У Держветфітослужбі повідомили, що у Станично-Луганському, Біловодському районі та Луганську захворювання було виявлено серед диких тварин, а в Краснодонському районі (с. Давідо-Микільське) серед домашніх свиней, при цьому джерелом захворювання став труп дикої тварини, частину якого мешканець цього населеного пункту приніс до свого двору для годування домашніх тварин.

У зону спостереження (до 150 км навколо вогнища захворювання) увійшла територія Луганської та деяких районів Донецької та Харківської областей, де проводяться заходи з ліквідації та запобігання поширення захворювання.

Зокрема, Держветфітослужба проводить облік усього поголів'я домашніх і диких свиней у господарствах всіх форм власності, проводить клінічне спостереження за станом їх здоров'я. Про кожен випадок захворювання свиней власники тварин зобов'язані негайно інформувати представників відомства.

Також на території введено заборону на ринкову торгівлю живими свинями, продуктами їх забою та іншими продуктами свинарства.

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Як повідомляв УНІАН, у Луганської області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин африканською чумою свиней. Через спалах АЧС в Україні Росія ввела тимчасове обмеження на постачання живих свиней та продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.

Разом з тим, Україна обмежила ввезення такої продукції з Литви та Польщі через загрозу поширення АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.