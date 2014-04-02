Держспоживінспекція забракувала російські цукерки та сир

Держспоживінспекція України провела перевірки відповідності російських товарів вимогам закону України.

Як зазначають на сайті відомства, за результатами перевірки з'ясували, що товари реалізуються всупереч вимогам статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», статтей 15, 19 Закону України «Про захист прав споживачів» та положенням Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.

У повідомленні зазначають, що перевірки почали у зв’язку зі зверненням голови депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода», народного депутата України Олега Тягнибока щодо невідповідності більшості російських товарів вимогам чинного законодавства України, а також масових порушень прав споживачів під час їх реалізації.

Зокрема, відомство має претензії до російсьих виробників цукерок ВАТ «Красный Октябрь», ВАТ «Кондитерський концерн Бабаєвський», ВАТ «Рот фронт», ЗАТ «Фабрика «Русский шоколад», виробника плавлених сирів ТОВ «Лакталіс Істра».

Також Держспоживінспекція забракувала виробників риби ТОВ «Вічунай-Русь» та ТОВ «Роскон».

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Держспоживінспекція України вживає відповідні заходи щодо вилучення зазначеної російської продукції з гіпермаркетів основних торговельних мереж.