Українські аграрії зможуть виручити близько $2,2 млрд за рахунок відкриття ринку ЄС

Українські виробники аграрної продукції та продовольства зможуть отримати близько 2,2 млрд дол. завдяки обнуленню та істотному зниженню митних зборів на їхні товари Європейським Союзом, яке ЄС в односторонньому порядку готовий ввести строком на півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Віталій Саблук.

«За шість місяців реальні наші можливості - це зростання експорту в ЄС на 46% або, якщо говорити в грошовому еквіваленті, то це 717 млн дол. в рамках безмитних квот і до 1,5 млрд дол. в межах квот, де мита не обнуляються, але істотно знижуються», - сказав Саблук.

Зокрема, за його словами, очікувана виручка від експорту кондитерських виробів до ЄС за зниженими митами становитиме 450 млн дол., від постачань на європейський ринок шроту - до 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, ринок буде повноцінно відкритий для українських товарів і послуг з 15 травня.

У березні Європейський Союз в односторонньому порядку ввела в дію положення Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. Дія угоди триватиме до 1 листопада 2014 року, оскільки до цієї дати має бути підписана економічна частина Угоди про асоціацію.

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