Україна і Китай перевірять виконання зернового контракту на $1,5 млрд

Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) спільно з китайською корпорацією ССЕС проведуть комплексний аудит виконання контракту на постачання зерна до КНР на загальну суму 1,5 млрд дол., виданих у вигляді кредиту ДПЗКУ Ексімбанком Китаю, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, для проведення аудиту буде створена робоча група, до складу якої увійдуть представники ДПЗКУ і ССЕС і яка працюватиме з 3 по 10 квітня.

Разом з тим, під час зустрічі глави Мінагропроду Ігоря Швайки з представниками китайської корпорації, міністр запевнив китайську сторону в тому, що ДПЗКУ продовжує закупівлю зернових і технічних культур для їх подальшого постачання ССЕС. Китайська сторона, у свою чергу, підтвердила готовність свою до подальшого поглиблення співпраці з Україною, реалізації спільних інвестиційних проектів і відкриття нових кредитних ліній для українського агросектору.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту у розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів в агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. надавалася ДПЗКУ, яка мала купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших поставок до Китаю (у 2013/2014 МР корпорація мала поставити 4 млн. тонн). Другу половину позики українська корпорація мала впродовж п'яти років витратити на імпорт із КНР сільськогосподарської техніки, устаткування, засобів захисту рослин, добрив, елітного насіння, а також на будівництво об'єктів сільськогосподарської інфраструктури з використанням китайських комплектуючих.

Проте на початку 2014 року з'явилася інформація про те, що китайська сторона має намір судитися з Україною у зв'язку з невиконанням ДПЗКУ взятих на себе зобов'язань. За словами міністра аграрної політики і продовольства України Ігоря Швайки, Китай зареєстрував позов до ДПЗКУ в арбітражі GAFTA в Лондоні.