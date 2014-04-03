Мінагропрод підвищив прогноз експорту зернових до 34 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 - червень 2014 року) вітчизняні аграрії можуть поставити на зовнішні ринки до 34 млн тонн зернових і зернобобових, тоді як раніше відомство оцінювало максимальний обсяг зовнішніх поставок у поточному МР у 33 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Віталій Саблук.

«Експорт цього року ми очікуємо в рамках 32,5-34 млн тонн», - сказав Саблук, не уточнивши, на підставі чого був підвищений прогноз.

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Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

Українські аграрії, станом на 28 березня, поставили на зовнішні ринки 27,1 млн тонн зернових, що на 41,2% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону.