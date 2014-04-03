Roshen на кілька днів відновив роботу Липецької фабрики

Найбільша кондитерська корпорація в Україні Roshen, рахунки якої в Російській Федерації арештовані, на кілька днів відновила роботу належної їй Липецької кондитерської фабрики (РФ).

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зовнішньої реалізації корпорації Олександр Золотарьов.

«Ми сьогодні спробували запустити фабрику в Липецьку. Ми ухвалили рішення допрацювати всю сировину, яка є на Липецькій фабриці, без придбання будь-якої іншої. Я думаю, що трьох-п'яти днів нам вистачить для цього», - сказав Золотарьов.

За його словами, після цього роботу фабрики буде знову зупинено зважаючи на неможливість ведення господарської діяльності Roshen у Росії через арешт її рахунків.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували й захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen. Представники російських правоохоронних органів не пред'явили ніяких документів, які б надавали їм право ввірватися на територію підприємства й припиняти виробництво. Після цього 21 березня Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що знаходяться на рахунках компанії в РФ, де їй належить три виробничі майданчики.

Продукція з українських фабрик Roshen не експортується до Росії з серпня 2013 року у зв'язку із забороною Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).