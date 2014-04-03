У Россільгоспнагляді згадали про правила після заборони Україною російських продуктів

У федеральній службі з ветеринарного та фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) заявляють, що Україна ввела заборону на російські продукти без дотримання необхідної процедури.

Про це УНІАН повідомили за підсумками телефонних переговорів Россільгоспнагляду з головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимиром Горжеєвим.

«Россільгоспнагляд вважає за необхідне звернути увагу на те, що при введенні подібних обмежень, згідно з міжнародним законодавством та існуючою практикою, є чітко встановлена процедура, яка передбачає проведення відповідних лабораторних досліджень і офіційних повідомлень на адресу виробників і контролюючих органів країни постачальника продукції, чого Україною зроблено не було», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили повідомлення про заборону реалізації й вилучення з обороту рибних консервів калінінградських виробників унаслідок невідповідності якості російських товарів вимогам українських законів. Але ніяких офіційних повідомлень про санкції ні російські виробники, ні наглядові органи не отримували.

При цьому Горжеєв поінформував російську сторону, що введені обмеження пройшли по лінії іншого контролюючого органу України — Держспоживнагляду, зазначивши, що з боку Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України російська продукція нарікань не викликає.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Держспоживнагляд України провів перевірки відповідності російських товарів вимогам закону.

Як зазначають на сайті відомства, за результатами перевірки з'ясували, що товари реалізуються всупереч вимогам статті 38 Закону України «Про безпеку та якість харчових продуктів», статей 15, 19 Закону України «Про захист прав споживачів» і положенням Технічного регламенту стосовно правил маркування харчових продуктів.

У повідомленні зазначають, що почали перевірки у зв'язку із зверненням голови депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода», народного депутата України Олега Тягнибока щодо невідповідності більшості російських товарів вимогам чинного законодавства України, а також масових порушень прав споживачів при їх реалізації.

Зокрема, відомство має претензії до російських виробників цукерок ВАТ «Красный Октябрь», ВАТ «Кондитерский концерн Бабаевский», ВАТ «Рот фронт», ЗАТ «Фабрика «Русский шоколад», виробника плавлених сирів ТОВ «Лакталис Истра».

Також Держспоживнагляд забракував виробників риби ТОВ «Вичунай-Русь» і ТОВ «Роскон».

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Держспоживнагляд України вживає відповідні заходи щодо вилучення зазначеної російської продукції з гіпермаркетів основних торгових мереж.

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