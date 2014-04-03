Крим через заморозки залишиться без абрикосів
У Криму через заморозки в квітні постраждали 98% посадок абрикосів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив нелегітимний міністр аграрної політики і продовольства Криму Микола Полюшкін на прес-конференції в четвер у Сімферополі.
«Перша декада квітня нас не радує, температура повітря опустилася до мінус 6-11 градусів. Є вже наслідки такого різкого похолодання. Промислові посадки абрикосів вимерзли майже на 98%. У нас їх небагато. Найбільше абрикосове поле - "Кримська фруктова компанія", - сказав Полюшкін.
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Крім того, міністр повідомив, що є «серйозні ушкодження» ранніх сортів персиків. Також постраждала алича.
«Вчені і практики вивчають ситуацію з вишнями та черешнями», - зазначив Полюшкін.
За його даними, поки немає проблем з яблунями та грушами.