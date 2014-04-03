Українські виробники готові постачати цукор в ЄС

Асоціація «Укрцукор» заявляє про призупинення експорту українського цукру на азіатські ринки через труднощі з транзитом через територію Російської Федерації.

«Ми сьогодні практично припинили експорт цукру до Середньої Азії, оскільки призупинений транзит наших товарів через Росію», - сказав журналістам заступник глави правління асоціації Петро Борисюк.

За його словами, у виробників цукру виникають складнощі з отриманням і поверненням залізничних вагонів для перевезення продукції.

При цьому Борисюк зазначив, що у разі підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, вітчизняні виробники цукру зможуть поставити на європейський ринок 20 тис. тонн своєї продукції, оскільки 10 українських заводів виробляють цукор відповідної якості.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні також призупинені поставки цукру до анексованого Росією Криму.

«Криму наразі призупинені поставки. Ми оцінюємо, що втратили ринок Криму на 100 тис. тонн», - сказав Борисюк.

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За словами Борисюка, на сьогодні на півострові ще зберігаються достатні запаси цукру, але компанії, які здійснювали торгівлю цим продуктом, не розуміють, в якому правовому полі вибудовувати свою діяльність.

Як повідомляв УНІАН, після військового вторгнення Російської Федерації на територію Криму наприкінці лютого поточного року, результатом чого стала фактична анексія півострова Росією, між Україною і РФ спостерігається погіршення економічного співробітництва. Зокрема, у середині березня Росія повністю закрила свої кордони для української продукції.

У сезоні цукроваріння 2013/2014 року Україна виробила 1,2 млн тонн бурякового цукру, що на 45,5% менше, ніж роком раніше.

У 2013 році Україна поставила на зовнішні ринки 123 тис. тонн цукру на 67,2 млн дол.