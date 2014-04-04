ЄС поскаржиться на Росію у СОТ через заборону імпорту свинини

Євросоюз найближчим часом подасть на Росію скаргу в СОТ у зв'язку із забороною на імпорт свинини з країн ЄС. Про це повідомив у четвер представник Єврокомісії Джон Кленсі, передає ИТАР-ТАСС.

"У ЄС на даному етапі немає іншого вибору, окрім як почати готуватися до подачі в СОТ найближчим часом позову проти Росії з цього питання", - сказав він.

Раніше 3 квітня офіційний представник Россільгоспнагляду повідомив, що Росія забороняє з 7 квітня 2014 року ввезення усіх видів готової м'ясної продукції з Польщі та Литви. "Ми готуємо лист про приєднання до тих заходів, які запровадив наш партнер по Митному союзу - Білорусь - щодо обмеження поставок на територію країни всіх видів готової м'ясопродукції з Польщі та Литви", - уточнив він. Заборона буде діяти аж до проведення інспектування польських і литовських підприємств, додав співрозмовник агентства.

Приймаючи дане рішення, Россільгоспнагляд враховував і неконструктивну позицію країн на переговорах з питання безпеки м'ясної продукції, які відбулися наприкінці березня 2014 року, додав представник відомства.

Заборона на прийом продукції свинарства з усіх країн Євросоюзу запроваджена 30 січня 2014 року в зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) на території ЄС. Россільгоспнагляд раніше заявляв, що на території Польщі і Литви використовуються технології виробництва, що передбачають заміну одного джерела сировини на інший. Наприклад, у продукції, представленій як перероблене м'ясо птиці, може використовуватися свинина. Відомство висловило побоювання, що теплова обробка не завжди знищує вірус АЧС, а це може призвести до заносу інфекції на територію Росії в готовій продукції.