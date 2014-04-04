Частка Криму в загальному обсязі української агропродукції становить менше 3%

За даними інституту, частка Криму у виробництві продукції рослинництва становить 2% від загального обсягу цієї продукції по Україні, тваринництва - 3,8%.

Зокрема, найбільшу частку у виробництві окремих видів продукції Крим займає по рису - близько 56%, вовні - 25,4% і винограду - 16,6%.

Крім того, за даними організації, істотною є частка півострова у виробництві гороху - 7,5% загальноукраїнського обсягу, плодів і ягід - 5%, овочів відкритого грунту - на 4,6%, а також продукції реалізації худоби та птиці - 5,2%.

Разом з тим, за іншими видами сільськогосподарської продукції частка АР Крим значно менша. Зокрема, в цілому по зернових і зернобобових культурах вона складає 1,2%, соняшнику - 1%, сої - 1,2 %. Дещо більше частка Криму у виробництві молока і яєць - 2,5 і 2,6% відповідно.

Інститут аграрної економіки прогнозує, що у 2014 році без урахування показників Криму зростання обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції в Україні становитиме 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти заявляли, що через можливий зрив посівної кампанії в АР Крим, обумовлений військової інтервенцією Російської Федерації, Україна у 2014 році може недоотримати 1,5 млн тонн врожаю зернових.

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16 березня в АР Крим з масовими фальсифікаціями пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Згідно з результатами плебісциту, які не були визнані ні Україною, ні світовим співтовариством, більш ніж 95% кримчан проголосували за вихід Криму зі складу України та приєднання його до РФ. 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим та Севастополя до складу Росії.

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