Аграрії не розраховують на зростання рентабельності цього року

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) не прогнозує зростання рентабельності вирощування основних сільськогосподарських культур у 2014 році, у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

«З огляду на девальвацію гривні в період посівної кампанії, а відповідно і зростання вартості основних виробничих засобів, витрати на весняно-польові роботи цього року ще більше зростуть, тому в 2014 році не доводиться розраховувати на істотне зростання рентабельності виробництва зернових і зернобобових культур», - цитує прес-служба експерта аграрних ринків асоціації Ігоря Остапчука.

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В УКАБ повідомили, що в 2013 році збільшення інвестицій в аграрне виробництво дозволило підвищити врожайність сільгоспкультур в середньому на 8,63 ц/га або на 26,3%. Завдяки цьому, аграріям вдалося зменшити собівартість виробництва зернових і зернобобових культур на 12,1% до 1065,7 грн/тонну в порівнянні з попереднім роком. Однак, незважаючи на зменшення витрат, рентабельність вирощування зернових і зернобобових в 2013 році знизилася на 13,5 пунктів до 1,7%, до мінімального показника за всю історію України. Основною причиною таких низьких фінансових результатів УКАБ називає падіння закупівельних цін.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції в 2013 році в Україні за попередніми даними склала 11,5% проти 20,2% роком раніше. При цьому прибуток від реалізації сільгосппродукції (до оподаткування, без урахування бюджетних дотацій і доплат) минулого року скоротився в 1,9 разу в порівнянні з 2012 роком - до 12,5 млрд грн.