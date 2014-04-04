АМКУ вимагає від торговельних мереж знизити ціни на яйця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вимагає від 19 торговельних мереж знизити економічно необґрунтовані ціни на курячі яйця, як це зробили найбільші виробники цієї продукції, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Антимонопольний комітет України попереджає основні торговельні мережі про необхідність чіткого виконання наданих рекомендацій та зниження роздрібних цін, виходячи з наявних тенденцій формування цін на ринку яєць курячих», - йдеться в повідомленні.

За даними АМКУ, на сьогодні більшість найбільших виробників яєць після рекомендацій АМКУ надало інформацію про зниження оптово-відпускних цін на яйця в середньому на 20-30%.

«Наприклад, відпускна ціна на яйця найбільш вживаною категорії С1 становить від 6,20 до 6,40 грн за десяток», - повідомило відомство.

Водночас вибірковий моніторинг цін в торгових мережах вказує на відсутність аналогічних тенденцій щодо зниження роздрібних цін.

«В основних мережах ціна реалізації яєць курячих категорії С1 становить від 8,60 грн за десяток до 11,15 грн за десяток, що на 30-80 % вище їх відпускної ціни», - зазначили у відомстві.

В АМКУ вважають, що така поведінка торгових мереж не відповідає ринковим умовам і свідчить про відсутність економічно обгрунтованих підходів до формування роздрібних цін на курячі яйця, які відносяться до категорії соціально значущих продуктів харчування.

АМКУ нагадав, що в умовах невиконання рекомендацій комітету, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді накладення штрафу згідно з законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня поточного року АМКУ надало рекомендації 29 основним виробникам-птахофабрикам і 19 торговельним мережам утриматися від економічно необґрунтованого підвищення оптово-відпускних і роздрібних цін на курячі яйця.

За даними Держстату, виробництво яєць в країні в 2013 році склало 19,591 млрд штук, що на 2,5% більше, ніж у 2012 році.

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