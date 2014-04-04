«Борщовий набір» у березні подорожчав до 13 гривень

Середня роздрібна ціна на овочі «борщового набору» на продовольчих ринках України у березні 2014 року становила 13,24 грн, що на 5,7% більше, ніж у лютому поточного року, і на 19,6% більше, ніж у березні 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

За даними дослідників, найдорожчим компонентом «борщового набору» залишається солодкий перець. У березні він подорожчав на 13,3% порівняно з лютим. На стільки ж підвищилася ціна ріпчастої цибулі. Це зумовлено поганим збереженням цибулі, що призводить до великих втрат, а цибуля, що зберігалася у холодильниках, значно дорожча.

В інституті повідомили, що ціна картоплі у березні зросла на 12,4% порівняно з лютим. За прогнозами експертів, подорожчання продовжиться і надалі через те, що запаси продовольчої картоплі скорочуються, а з цих запасів потрібно вибрати якісний матеріал на посадку.

Також у зв'язку зі зменшенням запасів виробники підвищили ціну на капусту. Це призвело до її подорожчання за минулий місяць на 11,1%, а ціна столового буряка зросла на 3,6%.

Разом з тим, подешевшали зелені культури, зокрема, кріп і петрушка – на 16,7%.

Порівнюючи березень 2014 року з березнем-2013, експерти інституту дійшли висновку, що ціни на ріпчасту цибулю і картоплю зросли у 3,1 разу і у 2,8 разу відповідно. Більш ніж наполовину подорожчав столовий буряк, майже на чверть зросли ціни на моркву і часник. При цьому незначного подорожчання зазнали кріп і петрушка, капуста, солодкий перець і томатна паста.

В Інституті аграрної економіки вважають, що причиною подорожчання овочів власного виробництва, а це картопля, столовий буряк, морква, ріпчаста цибуля, є недостатня їх пропозиція на ринку, що пов'язане з негативним впливом на урожай овочів несприятливих погодних умов під час їх збирання, а також з псуванням овочів в овочесховищах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна інспекція України з контролю над цінами повідомила про намір звернутися до уряду з пропозицією внести овочі «борщового набору» до переліку соціально значущих товарів і контролювати ціни на них. Водночас експерти вважають, що ініціатива Держцінінспекції може призвести до подорожчання «борщового набору», скорочення обсягів виробництва і їх зникнення з супермаркетів.

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