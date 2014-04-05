Росія пригрозила Україні «жорсткими заходами» через ЄС та вихід із СНД

Росії доведеться прийняти заходи щодо захисту російського аграрного ринку в рамках процедур Всесвітньої торгової організації, якщо Україна вийде зі Співдружності незалежних держав або підпише економічну частину угоди про асоціацію з ЄС, заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв, передає РІА Новини.

"Якщо підуть зі Співдружності незалежних держав або підпишуть договір про асоціацію з Європейським Союзом, а вони, у всякому разі, про це говорять, я маю на увазі нинішніх керівників, які ніби до цього прагнуть, - в цьому випадку нам доведеться переглянути умови співпраці в галузі аграрного бізнесу з нашими українськими колегами і прийняти заходи щодо захисту російського аграрного ринку в рамках процедур Всесвітньої торгової організації", - сказав Медведєв.

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"Це жорстке рішення, але нам доведеться піти на це, якщо такі рішення будуть прийняті, тому що для нас найважливіші інтереси наших, вітчизняних сільгоспвиробників, а не якихось інших, нехай навіть тих, які живуть у близьких нам країнах, це всі повинні розуміти", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій заявив про те, що Україна має намір почати процедуру виходу з СНД.



21 березня Україна та Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

За підсумками церемонії підписання прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна відразу після президентських виборів буде готова підписати й економічну частину угоди.

Наприкінці березня комісар ЄС із питань розширення та політики добросусідства Штефан Фюле заявив, що економічна частина Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом може бути підписана вже в червні.