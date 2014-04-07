Росія призупинила ввезення української молочної продукції через нібито виявлені Росспоживнаглядом порушення.

Сири виробництва ПП «Рось», філія «Охтирський сиркомбінат» та АТ «Пирятинський сиркомбінат», за даними відомства, не відповідали вимогам технічного регламенту на молоко і молочну продукцію по жиро-кислотному складу. Сири виробництва АТ «Пирятинський сиркомбінат» не відповідали вимогам регламенту по масовій частці білку, масовій частці жиру і по масовій частці вологи, передає РІА "Новости".

У сирах виробництва ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» і виробництва ТОВ «Техмолпром» також виявлено невідповідність регламенту на молоко і молочну продукцію.

"З метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд призупинив ввезення на територію Російської Федерації молочної продукції українських виробників: ПП «Рось», філія «Охтирський сиркомбінат», АТ «Пирятинський сиркомбінат», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Техмолпром», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Держспоживінспекція України провела перевірку і вилучає з продажу російські кондитерські, сирні та рибні продукти через їх "невідповідність українському законодавству". Зокрема, під удар потрапили цукерки фабрики «Червоний Жовтень», «Рот Фронт» і концерну «Бабаєвський».