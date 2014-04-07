В Україні спростять процедуру видачі сертифікатів якості зерна

Державна інспекція сільського господарства України підготувала зміни до затвердженого Кабінетом міністрів порядку видачі сертифікату якості на зерно і продукти його переробки, повідомляє прес-служба відомства.

Держсільгоспінспекція наголошує, що ці зміни приведуть до спрощення і удосконалення процедури видачі сертифікатів, а також врегулювання ситуації з проведенням лабораторних досліджень з визначення показників безпеки і змісту ГМО.

"Проект документа дозволить проводити лабораторні дослідження в партіях, готових до відвантаження, а не на кожному транспортному засобі, і значно скоротить строк видачі сертифікату якості зерна і продуктів його переробки», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві вважають, що зміни сприятимуть зменшенню логістичних витрат і спростять всю процедуру видачі сертифікату територіальними органами Держсільгоспінспекції.

Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації вже неодноразово зверталися до органів влади з проханням скасувати обов'язкову сертифікацію зерна при внутрішніх перевезеннях, а також спростити процедуру отримання сертифікатів. Зокрема, 21 травня 2013 року Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні» (щодо дерегулювання ринку зерна), який, зокрема, передбачає відхід від практики обов'язкової сертифікації якості усього зерна і продуктів його переробки, а також передбачає безстрокову сертифікацію послуг із зберігання зерна. Проте в другому читанні законопроект ще не розглядався.

Чинне законодавство передбачає обов'язкове отримання сертифікату якості зерна і продуктів його переробки в усіх випадках переміщення його територією України і при експортно-імпортних операціях.

Довідка УНІАН. Держсільгоспінспекція займається моніторингом ринку сільськогосподарської продукції, здійснює державний контроль якості зерна і продуктів його переробки, контролює видачу сертифікатів якості зерна, формування державних і регіональних ресурсів сільгосппродукції тощо.

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