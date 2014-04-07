В Україні спростять процедуру видачі сертифікатів якості зерна
Дані зміни призведуть до спрощення та вдосконалення процедури видачі сертифікатів.
Державна інспекція сільського господарства України підготувала зміни до затвердженого Кабінетом міністрів порядку видачі сертифікату якості на зерно і продукти його переробки, повідомляє прес-служба відомства.
Держсільгоспінспекція наголошує, що ці зміни приведуть до спрощення і удосконалення процедури видачі сертифікатів, а також врегулювання ситуації з проведенням лабораторних досліджень з визначення показників безпеки і змісту ГМО.
"Проект документа дозволить проводити лабораторні дослідження в партіях, готових до відвантаження, а не на кожному транспортному засобі, і значно скоротить строк видачі сертифікату якості зерна і продуктів його переробки», - йдеться у повідомленні.
Крім того, у відомстві вважають, що зміни сприятимуть зменшенню логістичних витрат і спростять всю процедуру видачі сертифікату територіальними органами Держсільгоспінспекції.
Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації вже неодноразово зверталися до органів влади з проханням скасувати обов'язкову сертифікацію зерна при внутрішніх перевезеннях, а також спростити процедуру отримання сертифікатів. Зокрема, 21 травня 2013 року Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні» (щодо дерегулювання ринку зерна), який, зокрема, передбачає відхід від практики обов'язкової сертифікації якості усього зерна і продуктів його переробки, а також передбачає безстрокову сертифікацію послуг із зберігання зерна. Проте в другому читанні законопроект ще не розглядався.
Чинне законодавство передбачає обов'язкове отримання сертифікату якості зерна і продуктів його переробки в усіх випадках переміщення його територією України і при експортно-імпортних операціях.
Довідка УНІАН. Держсільгоспінспекція займається моніторингом ринку сільськогосподарської продукції, здійснює державний контроль якості зерна і продуктів його переробки, контролює видачу сертифікатів якості зерна, формування державних і регіональних ресурсів сільгосппродукції тощо.
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