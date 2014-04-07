В Україні розробили порядок маркування органічної продукції

Міністерство аграрної політики та продовольства України з метою ідентифікації органічних продуктів харчування споживачами розробило порядок їх маркування.

Розроблені правила маркування й вимоги до нього закріплено проектом постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку і вимог до маркування органічної продукції», опублікованим на офіційному веб-сайті Мінагропроду.

Згідно із запропонованим порядком, маркувати продукцію як органічну виробники можуть лише за наявності сертифікату відповідності. При цьому саме маркування повинне складатися з державного або приватного логотипу органічної продукції, під яким указується номер контролюючого органу, який складається з акроніму, що ідентифікує країну, в якій знаходиться сертифікований оператор; терміну, який позначає метод, що забезпечує посилання на метод органічного виробництва; код сертифікаційного органу.

Крім того, Мінагропрод пропонує обов'язково вказувати на маркуванні органічної продукції країну походження товару, виробника й адресу потужностей виробництва, відсоток органічних інгредієнтів по відношенню до загальної кількості складових сільгосппоходження. При цьому для маркування перероблених харчових продуктів, згідно з проектом постанови, логотип «Органічна продукція» може використовуватися лише в тому випадку, якщо не менше 95% ваги їх інгредієнтів сільськогосподарського походження є органічним.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року в Україні набув чинності Закон «Про виробництво й оборот органічної сільськогосподарської продукції та сировини», що регулює відносини в сфері виробництва й обороту органічної продукції. Законом також були визначені загальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного й рослинного походження.

За оцінками Федерації органічного руху України, обсяг внутрішнього споживання органічної продукції сільського господарства в грошовому еквіваленті в країні в 2013 році становив близько 12 млн євро, що на 52% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Органічна продукція сільського господарства – це продукція, виготовлена без використання (або з меншим використанням) синтетичних пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також без використання генетично модифікованих продуктів.