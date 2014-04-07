Кримська "Масандра" вже підраховує збитки від втрати європейського та українського ринків

Потенційна втрата європейського та українського ринків є значною загрозою для виноробного підприємства Криму "Масандри". Про це в інтерв'ю ИТАР-ТАСС заявив генеральний директор об'єднання Микола Бойко.

Нагадаємо, в Криму націоналізували винзаводи "Масандра", "Новий Світ" і "Магарач".

"Зараз ми намагаємося зрозуміти, що відбувається. Необхідно буде зберегти і європейський ринок, і український. Як не дивно, ми потроху в Україну ще відвантажуємо", - зазначив Бойко.

Об'єднання розраховує зберегти обсяг виробництва в розмірі 10 млн пляшок в 2014 році, зазначив співрозмовник агентства. "Але в силу обставин розподіл між Росією і Україною має змінитися", - зазначив він. Щорічно 4-4,5 млн пляшок продавалося в Україні, 5,5-6 млн пляшок - за кордоном. При цьому 90% зовнішнього експорту "Масандри" (до анексії Криму Росією) припадало на Росію, 10% - (500 тис. пляшок) на інші країни, в тому числі і держави - члени Європейського союзу.

Бойко повідомив, що в 2013 році об'єднання експортувало продукцію у 12 країн, у тому числі Бельгію, Голландію, Велику Британію, Швейцарію, Німеччину, Польщу. Втім, російський сегмент постачань за результатами 1-го кварталу 2014 року по відношенню до аналогічного періоду 2013 року знизився на 5%, зазначив керівник "Масандри".

Глава винного дому сподівається, що ця тенденція зміниться і вдасться збільшити поставки на російський ринок.

Говорячи про плани приватизації компанії, Бойко назвав такі ідеї "передчасними". У найближчій перспективі, поки не завершиться період інтеграції економіки Криму в РФ, на його думку, стоїть тільки одне завдання - зберегти комплекс "Масандри".

Довідка УНІАН. "Масандра" - одне з найбільших підприємств на території пострадянських країн з вирощування винограду та виробництва вин. 80% продукції держконцерну - марочні вина, 20% - ординарні. В об'єднання входять 9 заводів первинного і вторинного виноробства і три самостійних заводи.