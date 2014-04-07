Росія обмежила транзит свиней через Україну, Литву та Польщу

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) із 7 квітня ввело обмеження на транзит живих свиней через територію України, Литви та Польщі, сказано в повідомленні відомства, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, до 7 квітня в разі прибуття в пункти пропуску Росії живих свиней, що слідували в режимі транзиту територією Литви та Польщі, рішення про їх пропуск до Росії ухвалювалося в звичайному порядку.

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Як повідомляв УНІАН, у Луганській області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней. Через спалах АЧС в Україні Росія ввела тимчасове обмеження на поставки живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль над ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.