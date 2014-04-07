Процедуру відведення державних сільгоспземель спростили

Державне агентство земельних ресурсів України спростило процес відведення сільськогосподарських земель, що перебувають у державній власності, скасувавши необхідність аналізу документації на центральному рівні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У відомстві пояснили, що якщо раніше для прийняття рішення про відведення земельної ділянки передбачався подвійний аналіз документації громадян - на обласному і центральному рівнях, то тепер територіальні органи Держземагентства будуть самостійно розглядати документи та приймати відповідні рішення.

У Мінагропроді вважають, що такі зміни не тільки спростять процедуру землевідведення, але й знімуть невдоволення серед населення, тому що кількість позитивних рішень про передачу земель громадянам завдяки цьому має зрости.

Довідка УНІАН. З 2013 року Держземагентство отримало повноваження розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення державної форми власності для всіх потреб. До цього землями державної власності, в тому числі і ділянками сільськогосподарського призначення, розпоряджалися районні та обласні державні адміністрації, Кабінет міністрів України.