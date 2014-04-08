У Росії не вистачає грошей на посівну - врожайність під загрозою

09:21, 08 квітня 2014
Агро
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В Росії проблеми з фінансуванням можуть максимально поставити урожайність в залежність від погоди.  

В России не хватает средств для финансирования пасевной

За даними Мінсільгоспу, яра сівба в Росії в цьому році значно випереджає торішній графік, але йде менше технологічно: внесено на 8% менше добрив, не вистачає техніки і насіння, пишуть "Ведомости". «Це головні технологічні складові потім ляжуть в показники врожаю. Ми знову поринаємо у залежність від погодних умов», - заявив президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський.

За оцінкою Російського зернового союзу, при сприятливій погоді врожай буде не нижче 90 млн т в чистій вазі; в 2013 р., за даними ТОВ «Прозерно», було 91,329 млн т в чистій вазі.

На думку Злочевського, в цьому році перша проблема - в обмеженні  держпідтримки сільгоспвиробникам, друга - банки зменшили суми, якими регіональні підрозділи можуть розпоряджатися самі, без запиту в головний офіс.

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