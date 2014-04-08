У Росії не вистачає грошей на посівну - врожайність під загрозою

За даними Мінсільгоспу, яра сівба в Росії в цьому році значно випереджає торішній графік, але йде менше технологічно: внесено на 8% менше добрив, не вистачає техніки і насіння, пишуть "Ведомости". «Це головні технологічні складові потім ляжуть в показники врожаю. Ми знову поринаємо у залежність від погодних умов», - заявив президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський.

За оцінкою Російського зернового союзу, при сприятливій погоді врожай буде не нижче 90 млн т в чистій вазі; в 2013 р., за даними ТОВ «Прозерно», було 91,329 млн т в чистій вазі.

На думку Злочевського, в цьому році перша проблема - в обмеженні держпідтримки сільгоспвиробникам, друга - банки зменшили суми, якими регіональні підрозділи можуть розпоряджатися самі, без запиту в головний офіс.