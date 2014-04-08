Польща просить відновити поставки своєї свинини до України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Коли АЧС з'явилася в Росії, Україна не застосувала ембарго, але коли два випадкові дикі кабани (заражені цим вірусом – УНІАН) з'явилися в Польщі, вона ввела повну заборону на поставки свинини і продукції з неї. А ще нагадаю, що протягом семи років ми не можемо домовитися про відкриття українського ринку для польської яловичини", - сказав Савіцький.

Міністр відзначив, що це свідчить про політику подвійних стандартів, і нагадав, що Польща є найактивнішим лобістом європейської інтеграції українців.

"Це варто нагадати українцям", - сказав він, відзначивши, що одержує інформацію від українських підприємців про великі потреби у поставках польської свинини.

За словами Савіцького, схожа ситуація з поставками польської свинини спостерігалася у 2008 році, коли на тлі великого попиту в Україні уряд зволікав з допуском польської продукції на український ринок.

Міністр нагадав, що тоді це питання вдалося вирішити завдяки переговорам голови уряду Польщі Дональда Туска і тодішнього прем'єра України Юлії Тимошенко.

"Думаю, що зараз, коли обговорюються політичні питання, прем'єр Туск і міністр (закордонних справ Польщі Радослав – УНІАН) Сікорський мають також порушити питання про відкритість в обидві сторони", – сказав Савіцький.

При цьому він нагадав, що Україна заборонила ввезення яловичини з Польщі у зв'язку з випадками захворювання корів на сказ.