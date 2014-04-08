Євросоюз звернувся до СОТ з приводу заборони Росією імпорту свинини

Європейський Союз звернувся до Світової Організації Торгівлі (СОТ) щодо заборони Росією імпорту свинини з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у заяві Єврокомісії з приводу експорту свинини до Росії, обсяг якого становить 1,4 мільярда євро на рік.

"ЄС сьогодні звернувся до СОТ проти російської заборони на імпорт свиней, свинини та певних продуктів зі свинини з ЄС. Росія закрила свій ринок для ЄС - відрізаючи майже 25 відсотків усього експорту свинини ЄС - наприкінці січня 2014 року. Росія виправдовує своє рішення чотирма окремими випадками африканської свинячої лихоманки, виявленим в диких кабанах в Литві та Польщі на кордоні з Білоруссю", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Ця торговельна заборона спричинила сільськогосподарський сектор ЄС до значних втрат. Двосторонні переговори з Москвою не принесли наразі жодних результатів. Враховуючи, що наразі рішення не очікується, ЄС вирішив подати скаргу до СОТ в процедурі вирішення суперечок і зажадав офіційних консультацій з Росією", - додає Єврокомісія.

ЄС експортував минулого року 750 тисяч тонн свинини до Росії.

Комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт заявив: "Повна заборона на імпорт свинини з ЄС є диспропорційною і суперечить правилам СОТ".

ЄС також вказує у своїй заяві, що Росія імпортує свинину з Білорусі, а також донедавна імпортувала її і з України, хоча в цих країнах також були випадки африканської свинячої лихоманки.