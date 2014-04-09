У Луганській області зняли карантин, введений через чуму свиней

«Станом на 08.04.2014 карантин по АЧС з усіх неблагополучних пунктів в Україні знято», - йдеться в повідомленні.

Держветфітослужба повідомила, що карантин був знятий тільки після виконання всіх необхідних ветеринарно-санітарних заходів. Зокрема, був встановлений карантин, знищені всі сприйнятливі тварини у вогнищах інфекції, проведена депопуляція диких кабанів в Луганській і Донецькій областях, створена 30-кілометрова буферна зона на кордоні з Російською Федерацією.

У відомстві повідомили, що з 27 січня по 7 квітня поточного року на території Луганської області в рамках проведення депопуляції диких кабанів проведено відстріл 476 тварин, всі туші були знищені шляхом спалення. При цьому було відібрано та досліджено біоматеріал від 118 голів диких кабанів та отримані негативні результати.

Як повідомляв УНІАН, в Луганській області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин африканською чумою свиней. Через спалах АЧС в Україні, Росія ввела тимчасове обмеження на постачання живих свиней та продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.

Водночас, Україна обмежила ввезення такої продукції з Литви та Польщі через загрозу поширення АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.