Банкам дозволили використовувати рефінансування для кредитів аграріям

Відповідне рішення закріплене у постанові НБУ №194 «Про затвердження змін до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності», опублікованій в середу в газеті «Урядовий кур'єр», набрала чинності з моменту опублікування.

Раніше банк, який отримав рефінансування від Нацбанку для збереження ліквідності, не мав права збільшувати обсяги кредитування. Постановою вносяться виключення в зазначену норму.

"Вимоги цього пункту не поширюються на кредити і фінансові зобов'язання, що надаються банком сільськогосподарським товаровиробникам, які не є пов'язаними з банком особами", - йдеться в постанові.

Згідно з постановою, вимоги також не стосуються кредитів, які надаються банками в рамках проектів, що фінансуються за підтримки Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку, Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій, Європейського банку реконструкції та розвитку, Німецько-українського фонду.

Постановою також передбачається запровадження процедури особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора на період користування банком кредитом для збереження його ліквідності.

"Банк, в якому введена така процедура контролю, здійснює операції після погодження з куратором, зокрема: клієнтські платежі і платежі банку, які перевищують суму, встановлену Національним банком; платежі з рахунків, пов'язаних з банком та його власниками; зміни і реалізацію заставного майна за кредитами банку", - йдеться в постанові.

Згідно з постановою, банки протягом терміну використання кредиту повинні збільшувати розмір статутного капіталу банку на суму не менше 20% від суми рефінансування.

Постановою також передбачається, що рівень концентрації кредитної заборгованості банку - одержувача кредиту за 10 найбільшими позичальниками банку не повинен перевищувати 40%.

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Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні негативно вплинула на банківську систему. Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол.

Одночасно триває знецінення національної валюти, і станом на сьогодні вартість долара США на міжбанківському ринку України досягла 11,90 грн/дол.

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