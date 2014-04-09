Россільгоспнагляд ввів першу заборону на ввезення в Крим українських продуктів

Управління Россільгоспнагляду по Республіці Крим і місту Севастополь не дозволило ввезти до Криму 20 тисяч саджанців винограду і 21 тонну овочів з України.

Згідно з повідомленням відомства, таке рішення було ухвалене у зв'язку з відсутністю у постачальника фітосанітарних супровідних документів. Саджанці і овочі повернені в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, після військового вторгнення Російської Федерації на територію Криму наприкінці лютого 2014 року, результатом чого стала фактична анексія півострова Росією, між Україною і РФ спостерігається погіршення економічного співробітництва.

Зокрема, Россільгоспнагляд заборонив ввезення на територію РФ товарів низки українських виробників молочної продукції у зв'язку з невідповідністю «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію», і ввів режим посиленого лабораторного контролю за продукцією деяких українських виробників продуктів харчування.