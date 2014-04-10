Мінсільгосп США знизив прогноз експорту соняшникової олії з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) у квітневому звіті оцінює експорт соняшникової олії з України у 2013/2014 маркетинговому році (вересень 2013 - серпень 2014 року) на рівні 3,8 млн тонн, що на 7,6% менше, ніж відомство прогнозувало в березні.

Згідно з документом, опублікованим на сайті USDA, перегляд прогнозу зумовлений зниженням темпів відвантаження української соняшникової олії.

При цьому в квітні Мінсільгосп США підвищив оцінку обсягу перехідних запасів соняшникової олії в Україні за підсумком 2013/2014 МГ до 849 тис. тонн з 549 тис. тонн у березні.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами асоціації «Укроліяпром», Україна у 2013/2014 маркетинговому році (вересень 2013 р. - серпень 2014 р.) може виробити 4 млн тонн соняшникової олії, що на 12,7% більше обсягу виробництва у 2012/2013 МР.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.