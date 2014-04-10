Мінагропрод наполягає, що не можна занижувати закупівельні ціни на молоко

Міністерство аграрної політики і продовольства України закликає виробників молочної продукції відмовитися від практики штучного заниження закупівельних цін на молочну сировину.

«Міністерство аграрної політики і продовольства України, в межах своїх повноважень, звертається до вас (виробників молочної продукції – УНІАН) з вимогою встановлювати адекватні ринкові ціни за поставлену вам молочну сировину. Враховуючи сучасні умови, ми вважаємо штучне зниження цін на молоко неприпустимим», - сказано у відкритому листі голови міністерства Ігоря Швайки до керівників молокопереробних підприємств.

За словами міністра, на сьогодні є підстави вважати, що між молокопереробними підприємствами час від часу виникають домовленості про невиправдане зниження закупівельних цін на молоко, що, на думку Мінагропроду, надалі може призвести до занепаду молочної галузі в цілому.

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«За таких обставин Міністерство аграрної політики і продовольства України не стоятиме осторонь, а активно діятиме в межах своєї компетенції і боротиметься з штучно заниженими цінами», - сказано в листі.

У разі, якщо вимоги відомства не будуть почуті переробниками, Мінагропрод має намір звернутися в Антимонопольний комітет з клопотанням про ухвалення відповідних заходів. Крім того, міністерство разом з Аграрним фондом ініціює створення робочої групи, яка разом з виробниками молочної продукції повинна буде напрацювати комплекс заходів щодо підтримки молочної галузі, зокрема через фінансову інтервенцію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво рідкого молока в Україні в 2013 році збільшилося порівняно з 2012 роком на 4% - до 946 тис. тонн. Обсяг виробництва вершкового масла торік становив 92,8 тис. тонн, що на 5,2% більше, ніж роком раніше. Виробництво жирних сирів за вказаний період скоротилося порівняно з 2012 роком на 1,5% - до 164 тис. тонн.