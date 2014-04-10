Казахстан слідом за Росією заборонив ввезення українських сирів

Головний державний санітарний лікар Казахстану Жандарбек Бекшин 9 квітня підписав постанову про заборону ввезення в країну сирів п'яти українських підприємств, повідомляє місцевий інформаційний портал Today.kz.

Зокрема, Казахстан обмежив імпорт сирів українських виробників «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотошский маслоробний комбінат» і «Техмолпром» через невідповідність їхньої продукції за масовою часткою білка, масовою часткою жиру і масовою часткою вологи, що є порушенням вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотошский маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію».

