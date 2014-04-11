Українського харчопрому потрібно 7 млрд євро для переходу на стандарти ЄС - експерт

Для того, щоб модернізувати своє виробництво відповідно до стандартів Європейського Союзу, українським виробникам продуктів харчування необхідно інвестувати у технічне переоснащення своїх підприємств близько 7 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на ІІІ Всеукраїнському аграрному форумі повідомив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.

«Якщо узяти всю нашу переробну промисловість, то для того, щоб її сертифікувати (у відповідності зі стандартами ЄС – УНІАН), необхідно приблизно 7 млрд євро», - сказав Козаченко.

За його словами, лише 7% українських переробників харчових продуктів мають сертифікати ISO і HACРP, необхідні для експорту продукції до ЄС. Ще 15% переробників, за словами Козаченка, мають лише один із цих сертифікатів, через що позбавлені можливості поставляти свою продукцію на європейський ринок.

При цьому президент УАК підкреслив, що в питаннях інвестицій у переоснащення виробництва їм не варто розраховувати на підтримку держави, а самим потрібно шукати джерела фінансування.

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Як повідомляв УНІАН, за заявою прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, яку він озвучив 2 квітня, європейський ринок буде повноцінно відкритий для українських товарів і послуг з 15 травня. За словами прем'єра, за рахунок цього загальний обсяг додаткових надходжень становитиме близько 500 млн євро.