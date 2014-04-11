Всеукраїнський аграрний форум створив страйковий комітет

Третій Всеукраїнський аграрний форум, який об'єднує близько 500 сільгоспвиробників і засідання якого сьогодні проігнорували керівники держави, ухвалив рішення про створення страйкового комітету у відповідь на ігнорування владою проблем галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення учасники форуму проголосували майже одностайно.

За словами співголови координаційної ради форуму Леоніда Козаченко, якщо протягом двох тижнів влада не прислухається до вимог аграріїв, страйковий комітет почне робити “серйозні кроки”.

“Якщо нас не почують і зараз нічого не буде зроблено, то тоді страйковий комітет збиратиметься й думатиме, що робити далі. Якщо абсолютно нічого не буде зроблено, то будуть дуже серйозні кроки цього комітету”, - сказав Козаченко.

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Разом із тим, за словами директора департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства Віталія Саблука, заяви аграріїв про недовіру міністру аграрної політики та підготовка до страйку є невиправданими, оскільки міністерство працює в повну силу й прагне вирішити покладені на нього завдання.

“У нас щодня проходять кілька робочих груп із експертами й ті питання, які нам ставлять, ми прагнемо вирішити. Міністерство працює повним ходом”, - сказав Саблук журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, третій Всеукраїнський аграрний форум висловив недовіру міністру аграрної політики та продовольства Ігорю Швайці у зв'язку з його бездіяльністю в питаннях вирішення проблем галузі.

Особливе обурення серед аграріїв, присутніх на форумі, викликала відмова міністра взяти в ньому участь і вислухати зауваження сільгоспвиробників. Крім того, аграрії висловили готовність створити страйковий комітет у випадку, якщо їхні вимоги, які вони не раз озвучували Мінагропроду, не будуть почуті, й керівництво держави відмовиться від зустрічі з ними протягом тижня.