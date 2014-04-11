Виробництво м'яса в Україні зросло на 8%

Виробництво м'яса (у живій вазі) в Україні у січні-березні 2014 року становило 848,6 тис. тонн, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Обсяг виробництва молока за перші три місяці поточного року в країні зріс на 2,1% - до 2,1 млн тонн. Виробництво яєць в Україні у січні-березні становило 4,767 млрд штук, що на 6,4% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, виробництво м'яса в Україні у 2013 році зросло на 8,2% порівняно з 2012 роком до 3,4 млн тонн, молока - на 1,1%, до 11,5 млн тонн, яєць - на 2,5%, до 19,591 млрд штук.