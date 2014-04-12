Рентабельність зернових в Україні впала до найнижчого за 64 роки рівня - експерт

Рентабельність виробництва зернових культур в Україні в 2013 році впала до рекордно низького рівня за останні 64 роки на тлі зниження цін на них на світовому ринку і зростання собівартості виробництва в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко в ході III Всеукраїнського аграрного форуму.

«Торік ми в рослинництві, зокрема в зерновому господарстві, одержали найнижчу рентабельність, починаючи з 1949 року. Це всього лише 1,7%», - сказав Козаченко.

При цьому він зазначив, що розраховувати на істотне зростання прибутковості зернового бізнесу в Україні цього року також не доводиться, оскільки витрати на виробництво значно зросли.

«Якщо узяти матеріально-технічні ресурси, в першу чергу паливо, добрива, засоби захисту рослин, насіння, то сьогодні вони подорожчали приблизно на 24%. Безумовно, це позначається на собівартості посівної, і, зрозуміло, це позначиться на вартості кінцевого продукту», - сказав президент УАК.

Разом з тим, Козаченко підкреслив, що цінова ситуація на ринку зерна також невтішна: за прогнозами аналітиків, у найближчі півроку ціни на зернові в світі можуть знизитися приблизно на 14% порівняно з середньозваженими цінами минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2013 році становила 11,5% проти 20,2% роком раніше. Рентабельність рослинництва минулого року в країні зменшилася до 11,3% з 22,3% в 2012 році. Зокрема, рентабельність вирощування зернових і зернобобових у 2013 році становила 1,7% (проти 15,2% в 2012 році), соняшнику – 29% (45,8%), ріпаку – 8,4% (21,4%), цукрових буряків – 2,7% (15,7%).