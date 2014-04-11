Агрохолдинг «Авангард» у 2013 році збільшив чистий прибуток на 4%

Згідно з документом, виручка холдингу в минулому році зросла на 5% порівняно з 2012 роком - до 661,21 млн дол. Валовий прибуток «Авангарду» у 2013 році збільшився на 3% - до 266,7 млн дол., а операційний - на 4%, до 275,8 млн дол. EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) холдингу в минулому році становила 301,2 млн дол., що на 8% більше, ніж у 2012 році. Маржа EBITDA «Авангарду» у 2013 році зросла до 45,6% до 44,5% роком раніше.

Зростання виручки у минулому році в холдингу пояснюють збільшенням виробництва і продажів яєць і яєчних продуктів, а нарощування EBITDA - сильною вертикальною інтеграцією в компанії, що дозволяє їй контролювати свої витрати на кожному етапі виробничого процесу.

За словами головного виконавчого директора «Авангарду» Ірини Марченко, 2013 рік був досить успішним для компанії й у черговий раз довів правильність обраної стратегії розвитку.

«Наші фінансові результати за 2013 рік служать доказом успішності стратегії розвитку компанії. Ми завершили будівництво наших великих інвестиційних проектів. Компанія є найбільшим виробником яєць і яєчних продуктів в Україні й Євразії, а також розробила широку дистриб'юторську мережу на всіх своїх ключових ринках, забезпечуючи при цьому стабільно високі фінансові показники», - наводяться в документі слова Марченко.

Говорячи про плани на 2014 рік, в «Авангарді» зазначили, що компанія планує введення в експлуатацію нових потужностей на птахівницьких комплексах «Авіс» і «Чорнобаївське», а також на заводі з переробки яєць «Імперово Фудз». При цьому особливу увагу в умовах девальвації гривні холдинг має намір приділити питанням ціноутворення та контролю над витратами. «Авангард» також має намір обмежити використання своїх активів в анексованому Росією Криму доти, поки ситуація в регіоні не стабілізується.

Крім того, в 2014 році холдинг планує продовжити розширювати свою дистриб'юторську мережу, а також виходити на нові зовнішні ринки, включаючи ринок ЄС.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток до 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії в 2012 році збільшилася на 13,7% - до 629,3 млн. дол. EBIDTA холдингу в 2012 році зросла до 279,8 млн дол. з 245,8 млн дол. у 2011 році.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Авангард) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».