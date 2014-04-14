Зростання сільського господарства у першому кварталі склало 6%

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-березні 2014 року зросли порівняно з першим кварталом минулого року на 6%, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва у сільгосппідприємствах за звітний період склало 11%, у домогосподарствах - 1,3%.

При цьому в березні зростання сільського господарства склало 5,6% в порівнянні з аналогічним місяцем 2013 року і 21,8% порівняно з лютим 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2013 році зросли порівняно з 2012 роком, за попередніми даними, на 13,7%. При цьому зростання виробництва у сільгосппідприємствах склало 20,7%, а в господарствах населення - на 6,4%.

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