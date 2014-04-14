Молочники просять державу закупити їхню продукцію через закриття ринку Росії

Асоціація «Укрмолпром» звернулася до влади з пропозицією доручити Аграрному фонду або Державного резерву закупити 30 тис. тонн молокопродуктів для підтримки вітчизняного виробника в умовах введеного Російською Федерацією заборони на експорт української молочної продукції.

«У цей період, коли ціни на молочну продукцію низькі, а за якісними показниками вона найбільш придатна для тривалого зберігання, пропонується протягом літнього сезону, починаючи з травня по вересень поточного року, провести закупівлю і закладення високоякісної молочної продукції, зокрема, 10 тис. тонн вершкового масла і 20 тис. тонн сухого молока в Аграрний фонд і/або Державний резерв країни», - сказано у зверненні асоціації до міністра аграрної політики та продовольства Ігоря Швайки та народних депутатів Володимира Литвина, Ігоря Єремєєва і Степана Івахіва.

При цьому в «Укрмолпромі» зазначили, що у зв'язку зі сформованою ситуацією в торгівлі з Росією, виробники молочно продукції змушені переорієнтуватися на виробництво продукції тривалого зберігання.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотошский маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю «Технічного регламенту на молоко і молочну продукцію». Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв і Казахстан.