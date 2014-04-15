Росія заборонила ввезення 38 тонн українського сухого молока

Управління Россільгоспнагляду у Брянській і Смоленській областях не пропустило до Російської Федерації 2 партії сухого знежиреного молока вагою 38 тонн виробництва компанії «Рось», що входить до складу одного з найбільших виробників молочної продукції в Україні групи «Мілкіленд», у зв'язку з відсутністю гарантій якості товару.

Згідно з повідомленням відомства, його інспектори встановили, що місцем відвантаження зазначеної продукції було м. Ромни, тоді як ветеринарні свідоцтва на неї були видані у м. Суми.

«Цей факт свідчить про те, що відвантаження харчової продукції, призначеної для російського ринку, здійснювалося без контролю українських ветеринарних фахівців, отже, безпека продукції не гарантована», - сказано в повідомленні Россільгоспнагляду.

У зв'язку з цим вантаж був повернений відправнику.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств: «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» та «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю «Технічного регламенту на молоко і молочну продукцію». Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв і Казахстан.

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