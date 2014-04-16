Кримські товарні знаки опинилися перед загрозою втрати захисту

Після того, як Крим увійшов до складу Росії, місцеві товарні знаки втратили свій захист, оскільки були зареєстровані в юрисдикції України. 17 квітня бізнес-омбудсмен Борис Титов запропонує президенту РФ Володимиру Путіну варіант вирішення цієї проблеми, пишуть «Известия».

Запропонований план торкнеться не тільки кримчан, але і встановить загальне правило: товарний знак належить тому, хто фактично раніше почав його використовувати.Таким чином, пріоритет на реєстрацію товарного знака буде визначатися давністю його використання.

За оцінкою компанії Patentus, тисячі кримських товарних знаків перетинаються з тими, що вже були зареєстровані в Росії, і в опитаних патентних повірених досі не було готового рецепту для вирішення цієї проблеми.

Читайте такожУ Криму знову штучно зміцнили курс рубля до гривніЯкщо принцип старшого права не буде введено, кримські підприємці опиняться в невигідному становищі. Наприклад, під удар потрапляє національний інститут винограду і вина «Магарач», який є одним з найстаріших на пострадянському просторі. Інститут вважається національним надбанням, такий статус мають наукові об'єкти як ампелографічна колекція (понад 3,5 тис. сортів, сортозразків і форм винограду), колекція мікроорганізмів для виноробства (1,08 тис. видів), найстаріша на пострадянській території енотека (понад 21 тис. пляшок). Ще в 2004 році торгова марка «Магарач» перейшла до естонської компанії Magarach OU (у пресі згадувалася як «Магарач Осаюхинг»). Інститут «Магарач» з 1999 року вів спільну роботу з Magarach - але в результаті цієї співпраці товарний знак був відчужений на користь іноземних партнерів. Інститут був змушений укладати з Magarach ліцензійний договір і платити роялті розміром €0,2 за 1 л вина.

У 2010 році в ситуацію втрутилося Міністерство аграрної політики України, в результаті за рішенням суду товарний знак повернули інституту. Після того як Крим був анексований Росією, інститут знову позбувся своєї інтелектуальної власності. Між тим у Росії товарний знак «Магарач» у 2011 році був зареєстрований на компанію Magarach OU, яка може знову змусити інститут платити роялті.

Також зараз збентежився захистом своєї інтелектуальної власності великий кримський девелопер «Південна будівельна компанія» - ще одна компанія з такою назвою вже була зареєстрована в Росії. Крім цього, є велика кількість товарних знаків, які частково збігаються. Наприклад, існує кримська компанія «Супер Скай», до якої може пред'явити претензії російський провайдер «Скай Лінк» - на тій підставі, що товарні знаки є схожими до ступеня змішування.