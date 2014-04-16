Агрохолдинг «Астарта» за рік скоротив прибуток в 1,8 рази

Найбільший виробник цукру в Україні агрохолдинг «Астарта» у 2013 році отримав 25,7 млн євро чистого прибутку, що в 1,8 менше, ніж роком раніше, йдеться в звіті компанії, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.

Згідно з документом, виручка холдингу минулого року збільшилася на 4,8% в порівнянні з 2012 роком - до 369,5 млн євро. Валовий прибуток «Астрарти» за підсумками 2013 році скоротився на 13,6% - до 93,3 млн євро, а операційний - зменшилася в 1,6 разу, до 37,5 млн євро. EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) холдингу минулого року склала 68,5 млн євро, що на 20,2% менше, ніж у 2012 році, а маржа EBITDA знизилася до 19% з 24% роком раніше.

При цьому в компанії повідомили, що 61% виручки в 2013 році був забезпечений продажем цукру, 26% - рослинницької продукції і 11% - продукції тваринництва. Водночас, 20% виручки компанії склала експортна виручка. У зв'язку з цим компанія називає експортний напрям стратегічно важливим для себе, оскільки він дозволяє хеджувати валютні ризики.

У 2014 році компанія також має намір почати реалізацію програми модернізації потужностей з переробки цукрових буряків, продовжити реалізацію проектів з підвищення енергоефективності, збільшити елеваторні потужності, збільшити земельний банк, зайнятися розробкою біоенергетичних проектів і розвитком тваринницького сегменту бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Астарта» за підсумками 2012 року отримав 45,133 млн євро чистого прибутку, що на 48,4% менше, ніж у 2011 році. Компанія скоротила валовий прибуток до 82,690 млн євро з 120,874 млн євро, а операційний прибуток - до 59,612 млн євро з 93,356 млн євро.

У той же час виручка «Астарти» за 2012 рік зросла до 354,272 млн євро з 303,587 млн євро роком раніше.

Довідка УНІАН. «Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області. Холдинг володіє 10 цукровими заводами. Земельний банк компанії становить 245 тис га.

