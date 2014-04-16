Росія повернула на свій ринок молоко української компанії «Техмолпром»

13:57, 16 квітня 2014
Агро
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Россільгоспнагляд вивів з-під режиму посиленого контролю продукцію українського «Техмолпрому».

Усиленный лабораторный контроль применялся для товаров «Техмолпрома» с 28 марта

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з 16 квітня виводить з-під режиму посиленого лабораторного контролю молочну продукцію виробництва української компанії «Техмолпром» (Полтавська обл.), повідомляється на офіційному сайті відомства.

Посилений лабораторний контроль застосовувався для товарів «Техмолпрому» з 28 березня поточного року у зв'язку з виявленням у них антибіотиків тетрациклінової групи.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось», філіал «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський олійний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення ухвалив Казахстан.

Довідка УНІАН. «Техмолпром» є найбільшим українським виробником і дистриб'ютором згущеного молока і молочних консервів, продукція якого на вітчизняному ринку представлена торговими марками «Беліки», «Омка», «Молочні дари», «Гадячмолоко», «Альпійські луки», «Наше молоко» і «Mileo». Потужності компанії дозволяють їй переробляти близько 1,5 тис. тонн молока на добу.

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