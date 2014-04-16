Великодній кошик цього року збідніє на 30%

Понад дві третини українських сімей планують економити на витратах до великоднього столу. Такі результати дослідження агентства "AgriSurvey".

Як зазначають фахівці, найбільше витратять на м’ясні вироби та алкогольні напої.

За даними опитування, якщо в 2013 році міська українська сім’я в середньому планувала витратити на наїдки від 500 до 1000 гривень, то в 2014 році лише 32% міських сімей планують витратити понад 500 гривень на святковий стіл.

У той же час 67% респондентів збираються витратити не більше 500 грн і будуть економити в основному на м’ясних виробах, рибі та овочах.

"Витрати на м’ясні продукти однієї сім’ї в середньому скоротяться з 250 грн до 230 гривень. Зважаючи на поточний рівень інфляції, ця зміна буде відчутною для громадян, адже якщо минулого року за 250 гривень в Києві можна було купити 4 кг телятини, то цього року за 230 гривень можна придбати лише 2,7 кг цього продукту", - говорить координатор соціологічних і маркетингових досліджень AgriSurvey Ганна Квіт.

Водночас, споживачі збільшать витрати на основні атрибути Великодня - яйця та паски.

Середньостатистична міська сім’я цього року готова витратити на яйця 40 гривень, що на 15 гривень більше, ніж минулого року.

Крім того, 53% сімей планують купувати, а не пекти паски.