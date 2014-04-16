Мінагропрод створює Всеукраїнську аграрну раду

Міністерство аграрної політики і продовольства (Мінагропрод) спільно із представниками агропромислового комплексу країни ухвалило рішення про створення загальнонаціонального об'єднання Всеукраїнська аграрна рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Рішення, яке сьогодні у нас прийнято – це створення Всеукраїнської аграрної ради, яка формулюватиме проекти рішень, пропонуватиме і обговорюватиме їх», - сказав Швайка.

За його словами, необхідність створення ради продиктована потребою аграріїв в єдиному представницькому органі, який міг би напрацьовувати необхідні для них рішення і реалізовувати їх спільно з владою.

«Для міністерства важливо, щоб в аграрному секторі була інституція, яка б займалася напрацюванням рішень і подавала б їх для спільної реалізації з міністерством, урядом і Верховною Радою», - пояснив міністр.

При цьому Швайка уточнив, що на сьогоднішній зустрічі з аграріями, на якій і було ухвалено це рішення, не були присутні представники президії Третього Всеукраїнського аграрного форуму (керівники асоціацій «Клуб аграрного бізнесу», «Союз птахівників України», «Аграрний союз України», а також Української аграрної конфедерації і Асоціації фермерів і приватних землевласників України). Міністр аграрної політики також підкреслив, що робота існуючих аграрних асоціацій, на думку міністерства, є неефективною.

«Що стосується тих асоціацій, які діють на сьогодні, то рівень їх пропозицій, оформлення їх експертних висновків і проектних рішень не задовольняє потреби міністерства», - резюмував Швайка.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Третій Всеукраїнський аграрний форум, який об'єднав понад 500 сільгосптоваровиробників, ухвалив резолюції і більшістю голосів висловив недовіру міністру аграрної політики і продовольства України Швайці за його бездіяльність у розв’язанні проблем галузі. За словами учасників форуму, на сьогодні істотно обмежені можливості залучення інвестицій і кредитів у галузь, не вистачає фінансування для проведення весняної посівної кампанії, не працює система реєстрації прав оренди сільгоспугідь, а господарча діяльність украй зарегульована, але міністерство не здійснює ефективних кроків у рішенні цих питань.

Особливе обурення аграріїв, присутніх на форумі, викликала відмова міністра взяти в ньому участь і вислухати зауваження сільгоспвиробників. Крім того, аграрії створили страйковий комітет, який, за їх словами, приступить до «рішучих дій», якщо упродовж двох тижнів з моменту його створення вимоги сільгоспвиробників не будуть почуті.

Мінагропрод, у свою чергу, пояснив зайнятістю відсутність міністра на аграрному форумі: під час його проведення Швайка перебував у Верховній Раді, а згодом проводив заплановані наперед зустрічі.