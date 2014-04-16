Пільгове оподаткування для аграріїв збережуть і в 2015 році





Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Мінагропроду Ігор Швайка.

«Основні напрями бюджету на 2015 рік сьогодні затверджені Кабміном, різкої зміни оподаткування не передбачено. Спеціальний режим оподаткування ПДВ, який сьогодні існує в агросекторі, зберігається», - сказав Швайка.

При цьому міністр відзначив, що істотних змін у режимі оподаткування для сільгоспвиробників можна чекати не раніше 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що режим пільгового оподаткування агропромислового комплексу в 2014 році має бути збережений, оскільки переведення сільгоспвиробників на загальну систему оподаткування стане серйозним ударом для галузі.

Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу, що стосуються спецрежиму оподаткування. За підрахунками аграрних асоціацій, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн.

Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.