Держпродкорпорація поставила до Китаю 781 тис. тонн зерна

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) з початку 2013/2014 маркетингового року (МГ, липень 2013 - червень 2014) у рамках кредитної угоди з КНР станом на 7 квітня поставила китайському оператору ССЕС 781,2 тис. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, до зазначеної дати ДПЗКУ через ССЕС експортувала 563,3 тис. тонн кукурудзи, 216,4 тис. тонн пшениці і 1,5 тис. тонн ячменю.

В цілому ж до 7 квітня ДПЗКУ відвантажила на експорт 2,7 млн тонн зернових, у тому числі 1,1 млн тонн пшениці, 1,5 млн тонн кукурудзи, 0,9 млн тонн ячменю та 0,4 млн тонн сої.

Експорт пшеничного борошна 1-го сорту до зазначеної дати склав 22,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту в розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів в агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. надавалася ДПЗКУ, яка повинна була купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших поставок в Китай (2013/2014 МГ корпорація повинна поставити 4 млн тонн). Другу половину позики українська корпорація повинна була протягом п'яти років витратити на імпорт з КНР сільськогосподарської техніки, обладнання, засобів захисту рослин, добрив, елітного насіння, а також на будівництво об'єктів сільськогосподарської інфраструктури з використанням китайських комплектуючих.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.