Росія хоче дискредитувати продукцію українських сироварів

Росспоживнагляд отримав звернення Національного союзу виробників молока ("Союзмолоко"), в якому висловлюються претензії до української сирної продукції з високим вмістом рослинних жирів, нібито вона продається в Росії на правах чистої молочної продукції, повідомила РІА Новини прес-секретар відомства Ганна Сергєєва, передає ПРАЙМ.

"Лист ми отримали. Він знаходиться на розгляді", - сказала вона.

За даними звернення "Союзмолока", в Росію у 2013 році було ввезено 20 тисяч тонн "псевдосиру" з України та ще близько 15 тисяч тонн з Польщі, Данії та Франції.

"Причому зазначені сирні продукти не були виявлені ні в оптовій, ні в роздрібному продажі. Це дозволяє дійти висновку, що в продаж така продукція надходить як молочна", - вважають експерти "Союзмолока".

Російські виробники впевнені, що на ринок РФ потрапляє багато низькоякісних молочних продуктів, в яких молочні жири замінені рослинними, причому ця продукція не обліковується статистичними даними і не проходить належні ветеринарну та санітарну перевірки, а знижений рівень мита веде до недобросовісної конкуренції на ринку. "Солюзмолоко" просить Росспоживнагляд і Россільхознадзор розібратися в ситуації і посилити контроль за ввезенням продукції.

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