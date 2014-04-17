Україна збільшила виробництво соняшникової олії майже на 14%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні у січні-березні 2014 року становило 1,1 млн тонн, що на 13,8% більше, ніж у першому кварталі 2013 року, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, минулого місяця обсяг виробництва соняшникової олії становив 405 тис. тонн, що на 31,1% більше, ніж у березні 2013 року, і на 18,9% перевищує результати лютого 2014 року.

Виробництво маргаринів і харчових жирів за вказаний період скоротилося на 1% - до 72,3 тис. тонн. Зокрема, в березні обсяг виробництва цієї продукції становив 26,2 тис. тонн, що на 0,1% менше, ніж у березні 2013 року, але на 6,3% більше лютневого показника поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами асоціації «Укроліяпром», Україна в 2013/2014 маркетинговому році (вересень 2013 р. - серпень 2014 р.) може виробити 4 млн. тонн соняшникової олії, що на 12,7% більше за обсяг виробництва в 2012/2013 МР.

Виробництво соняшникової олії в країні в 2013 році становило 3,3 млн тонн, що на 10,1% менше, ніж роком раніше.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.