Россільгоспнагляд заборонив українську ковбасу

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) ввів тимчасові обмеження на постачання в Російську Федерацію м'ясної продукції виробництва компанії «Елітекс» (Донецька обл.), йдеться в повідомленні відомства.

Зазначені заходи були вжиті у зв'язку з виявленням аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів готової м'ясної продукції «Элитекса».

Читайте такожРосія хоче дискредитувати продукцію українських сироварів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт продукції в РФ.

Читайте такожРосія призупинила ввезення української молочної продукції

Довідка УНІАН. «Елітекс» є великим виробником м'ясної та ковбасної продукції в Україні. Товари компанії представлені на українському ринку під торговими марками «Царське полювання» і «Купець».